Padova, maiale in vetrina: è scontro fra tradizione e religione

Il finto maiale in plastica, esposto nella vetrina di un nuovo punto vendita in piazza dei Signori, ha acceso il dibattito tra rispetto delle sensibilità religiose e libertà d’impresa. La richiesta di intervento rivolta al Comune non ha prodotto provvedimenti, mentre dipendenti musulmani e molti cittadini difendono la scelta del negozio, considerandola legittima e priva di intenti offensivi.