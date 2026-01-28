la diatriba

Padova, maiale in vetrina: è scontro fra tradizione e religione

La Comunità islamica chiede la rimozione della"riproduzione dell'animale esposta, giudicata di cattivo gusto. L'esercente replica: "È parte della nostra identità"

di Simone Cerrano
28 Gen 2026 - 18:53
01:32 
videovideo

Il finto maiale in plastica, esposto nella vetrina di un nuovo punto vendita in piazza dei Signori, ha acceso il dibattito tra rispetto delle sensibilità religiose e libertà d’impresa. La richiesta di intervento rivolta al Comune non ha prodotto provvedimenti, mentre dipendenti musulmani e molti cittadini difendono la scelta del negozio, considerandola legittima e priva di intenti offensivi.

Ti potrebbe interessare

videovideo
padova
video tg

Sullo stesso tema