Noce di mare, il nuovo predatore che invade il mar Adriatico

Studi dell’Università di Padova e dell’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale spiegano perché la noce di mare prosperi da anni nelle acque dell’Adriatico. Resistente alle alte temperature e capace di riprodursi rapidamente, è un predatore vorace di larve e molluschi. Per contrastarne l’espansione, i ricercatori hanno sviluppato un’app per segnalare gli avvistamenti, uno strumento che potrebbe presto essere adottato a livello europeo.