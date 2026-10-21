Napoli, continuano le proteste degli autotrasportatori

La protesta degli autotrasportatori non si ferma, i manifestanti incrociano le braccia dall’Interporto di Maddaloni, uno degli snodi commerciali più importanti del centro Europa, tra Caserta e Napoli. Se i primi 430 milioni di euro messi sul tavolo dal governo hanno sbloccato la situazione in Sicilia, dove gli autotrasportatori hanno ripreso a circolare, nel resto del Sud la situazione non è cambiata. La protesta andrà avanti almeno fino al prossimo 27 ottobre, quando ci sarà un nuovo incontro tra l'esecutivo e i camionisti.