Disagi in Campania

Napoli, continuano le proteste degli autotrasportatori

Ancora blocchi e presidi dei tir su autostrade e porti, le difficoltà rimangono in gran parte del Sud Italia

di Vito Dario
21 Ott 2026 - 13:16
01:16 
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La protesta degli autotrasportatori non si ferma, i manifestanti incrociano le braccia dall’Interporto di Maddaloni, uno degli snodi commerciali più importanti del centro Europa, tra Caserta e Napoli. Se i primi 430 milioni di euro messi sul tavolo dal governo hanno sbloccato la situazione in Sicilia, dove gli autotrasportatori hanno ripreso a circolare, nel resto del Sud la situazione non è cambiata. La protesta andrà avanti almeno fino al prossimo 27 ottobre, quando ci sarà un nuovo incontro tra l'esecutivo e i camionisti.  

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