Mondragone, pugni e sediate in spiaggia la notte di Ferragosto: la mega rissa tra famiglie | Video

Pugni, sedie brandite a mo' di clave, urla e pianti: è stata una serata di violenza e di caos quella che ha animato il Ferragosto a Mondragone, sul litorale domizio in provincia di Caserta. Sulla spiaggia libera di Fiumarella, decine di persone - e c'è chi parla di interi nuclei familiari - si sono scontrati in una mega rissa senza esclusione di colpi. Per riportare la calma è stato necessario l'intervento dei carabinieri, che hanno comunque fatto fatica a placare gli animi. Alla fine cinque persone sono state denunciate, tra queste anche un minore.