Milano, sparatoria a Rogoredo: rapinatore gravissimo

Momenti di paura nella zona sud-est di Milano, tra Corvetto e Rogoredo, dove si è verificata una sparatoria tra la polizia e un rapinatore armato. L’uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Secondo quanto ricostruito, avrebbe esploso almeno tre colpi contro una volante che stava tentando di bloccarlo.