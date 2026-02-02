allarme sicurezza

Milano, sparatoria a Rogoredo: rapinatore gravissimo

L'uomo aveva rubato una pistola a un vigilante dopo averlo aggredito a bastonate. Prima di essere fermato avrebbe esploso tre colpi contro una volante

di Roberta Fiorentini
02 Feb 2026 - 12:33
Momenti di paura nella zona sud-est di Milano, tra Corvetto e Rogoredo, dove si è verificata una sparatoria tra la polizia e un rapinatore armato. L’uomo, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche. Secondo quanto ricostruito, avrebbe esploso almeno tre colpi contro una volante che stava tentando di bloccarlo.

