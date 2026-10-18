Prima dell'esplosione della violenza

Milano, accertamenti e fermi in piazza Duomo

Dopo che centinaia di giovani incappucciati e mascherati si erano ritrovati nel centro città, le forze dell'ordine ne hanno portati circa 50 in questura

18 Ott 2026 - 16:35
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