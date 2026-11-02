Milano, 14 nuovi iscritti al Famedio: da Ornella Vanoni a Franco Baresi

"Questa città custodisce riserve straordinarie di passione, di creatività, di laboriosità. Sono energie radicate in secoli di esperienza, che possono contribuire a restituire all'Italia la fiducia e la capacità di guardare avanti con ottimismo. Riunirci oggi al Famedio significa riscoprire un sano orgoglio per ciò che Milano, grazie anche al contributo insostituibile di queste persone, ha saputo realizzare in ogni campo" ha osservato il sindaco Giuseppe Sala. Prima della cerimonia il sindaco ha reso omaggio alla tomba di Umberto Veronesi che è stato tumulato nel Famedio circa un mese fa, come era stato deciso dopo la recente morte della moglie. La presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi ha ricordato le biografie dei nuovi iscritti e il loro contributo alla crescita di Milano. "Sono donne e uomini le cui vite sono state mosse da sentimenti, ideali, passioni umane, civili e professionali - ha detto -. Oggi quelle vite si sono trasformate in esempi di cui siamo fieri e di cui è giusto onorare la memoria al Famedio".