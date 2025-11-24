Nel loro racconto c’è un filo che ritorna: la capacità di Ornella Vanoni di amare senza misura. “È stata in grado di regalare amore fino all’ultimo momento, se n’è andata con grande stile e dolcezza, come solo lei poteva fare”, ha detto Camilla, ricordando gli ultimi giorni trascorsi insieme.

Matteo ha rievocato l’ultimo abbraccio con emozione: “Mi ha detto che era molto fiera di me, dell’uomo che stavo diventando e questo mi ha riempito il cuore di gioia”. Parole che racchiudono un passaggio di testimone affettivo, una vicinanza che va oltre la morte e che continuerà a vivere nei gesti e nei ricordi.