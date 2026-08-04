Franco Baresi, migliaia di tifosi ai funerali della leggenda del Milan | Presenti anche Maldini e Van Basten

Il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, ha parlato dalla tournée in Australia in cui è impegnata la squadra: "Io non so cosa succederà in futuro dal punto di vista dei risultati. Non posso controllarlo né promettere niente. Ma porteremo avanti l'eredità di Franco Baresi. Oggi non siamo al suo funerale perché siamo qua, ma avvertiamo anche noi la tristezza in tutto il nostro club è lì e ci sono le persone del Milan. E se oggi poteste chiedere a Franco se avremmo dovuto interrompere la nostra preparazione per andare al suo funerale, penso di poter garantire che avrebbe preferito che continuassimo a fare il nostro lavoro, a difendere il club. Ho parlato con tante persone e nessuno parla delle Champions League e degli scudetti che ha vinto. Tutti dicono una cosa: 'Quando siamo andati in Serie B, lui non ci ha lasciati'. E questo è speciale. Franco era tutto per la squadra".