Franco Baresi, migliaia di tifosi ai funerali della leggenda del Milan | Presenti anche Maldini e Van Basten

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L'ultimo saluto a Baresi si tiene alla basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Tanti tifosi e tante maglie rossonere storiche in omaggio all'ex capitano
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È il giorno dell'ultimo saluto a Franco Baresi, storica bandiera del Milan e della nazionale azzurra. Migliaia di tifosi si sono radunati davanti alla basilica di Sant'Ambrogio, a Milano, e nelle zone attorno per partecipare ai funerali dell'ex difensore rossonero, attualmente in corso. Presenti anche vari compagni di Baresi, da Maldini a Van Basten, altri calciatori iconici del Milan e dirigenti. I tifosi tingono di rossonero questa giornata, con bandiere che hanno al centro il numero 6 e con maglie storiche, come quelle con Mediolanum come sponsor. Naturalmente, tutte con il 6 sulla schiena. Echeggiano forti gli applausi dei tifosi e i cori 'c'è solo un capitano'.
Ai funerali di Baresi sono arrivati anche i calciatori del Milan Gimenez e Pulisic, che non sono volati per la tournée in Australia per restare a Milanello a recuperare dai rispettivi infortuni dopo i mondiali. Nella basilica stanno arrivando tanti ex calciatori come Daniele Massaro, che ha portato con sé la fascia da capitano di Baresi, e Dejan Savicevic. Presenti anche Massimo Ambrosini, Clarence Seedorf, Dida, Gianluca Pagliuca, Giovanni Stroppa, Stefano Eranio, Aldo Serena, Marco Borriello, Marco Parolo, l'ex ct Roberto Donadoni e Maurizio Ganz. Arrivate anche una delegazione della giovanile del Milan e dell'Inter e alcune calciatrici rossonere.
Al loro arrivo alla basilica di Sant'Ambrogio, il proprietario del Milan Gerry Cardinale e il presidente Paolo Scaroni sono stati accolti con fischi. Alcuni tifosi hanno urlato "vattene" e ci sono stati anche diversi "buuu". Fischiato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala.
"Conoscete tutti le imprese sportive di Franco Baresi, sapete cosa ha fatto e il segno che ha lasciato. Ricordo la finale di Champions vinta a Barcellona. Non c'era un cerimoniale con fuochi d'artificio. Il presidente Uefa dava la Coppa e basta. Quando l'ha presa, io l'ho sollevato ed ho una foto di quel momento. Era felice perché dopo tante sofferenze col Milan lo aveva riportato dove meritava. Era orgoglioso di aver restituito ai 95 mila tifosi che erano andati a Barcellona, una gioia grande": lo dice l'ex campione del Milan Giovanni Galli.
Ovazione per Paolo Maldini e Marco Van Basten all'ingresso della Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Franco Baresi. Con i due ex campioni rossoneri anche Mauro Tassotti e Pietro Paolo Virdis.
Compare anche uno striscione, su un balcone del palazzo di fronte alla basilica di Sant'Ambrogio. "Baresi leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao capitano": questo il messaggio. Sul sagrato è stata deposta la corona della Fifa e del presidente Gianni Infantino. Tra i primi calciatori ad arrivare, Filippo Galli e Riccardo Montolivo.
Il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, ha parlato dalla tournée in Australia in cui è impegnata la squadra: "Io non so cosa succederà in futuro dal punto di vista dei risultati. Non posso controllarlo né promettere niente. Ma porteremo avanti l'eredità di Franco Baresi. Oggi non siamo al suo funerale perché siamo qua, ma avvertiamo anche noi la tristezza in tutto il nostro club è lì e ci sono le persone del Milan. E se oggi poteste chiedere a Franco se avremmo dovuto interrompere la nostra preparazione per andare al suo funerale, penso di poter garantire che avrebbe preferito che continuassimo a fare il nostro lavoro, a difendere il club. Ho parlato con tante persone e nessuno parla delle Champions League e degli scudetti che ha vinto. Tutti dicono una cosa: 'Quando siamo andati in Serie B, lui non ci ha lasciati'. E questo è speciale. Franco era tutto per la squadra".