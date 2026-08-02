IN RICORDO DEL "PISCININ"

Franco Baresi, il commosso omaggio dei tifosi davanti a Casa Milan | Foto

Lettere, fiori, maglie, sciarpe e peluche sono stati lasciati sulla soglia per omaggiare il calciatore che per quindici stagioni ha indossato la fascia del capitano

02 Ago 2026 - 18:23
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Nella giornata di domenica 2 agosto, a due giorni dalle esequie, decine di tifosi si sono radunati davanti a Casa Milan per omaggiare Franco Baresi. Il calciatore, soprannominato Piscinin e successivamente Kaiser Franz è scomparso il 31 luglio scorso a soli 66 anni. Baresi ha disputato venti stagioni con i rossoneri, quindici delle quali nelle vesti da capitano. 

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