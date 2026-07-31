La maglia fuori di Franco Baresi

Per queste partite, per questo genere di messaggio, di risposte vere che venivano restituite alla nostra passione e al nostro immaginario, noi ci fondemmo tutti in Franco, e lui in noi. Una cosa sola, la stessa appartenenza, lo stesso punto focale, che era il Milan. Se c'era il Capitano, non bisognava avere paura, mai, perché lui non ne aveva. "Domenica c'è il derby, Altobelli ci fa sempre gol" "C'è Franz, la portiamo a casa". E spesso accadeva. Questo era il tono. Tutta l'enormità sportiva, i titoli, i trofei, la strameritata affermazione mondiale, il riconoscimento dello status di fuoriclasse che sono venuti dopo paradossalmente hanno solo corredato un affetto, una devozione già totalizzante prima. E mai, mai intaccata da nulla e niente, a dispetto di un dopo-calcio in cui quel leader maximo, quel condottiero assoluto di spogliatoi dorati si è ripiegato man mano in ruoli di contorno se non addirittura creati su misura, perché lui era ancora e sempre il Capitano. Lo vedevamo in queste passerelle liofilizzate con quel sorriso tirato, con la piega delle labbra, il taglio degli occhi, la smorfia che facevano trapelare il sottofondo delle sofferenze, dei dispiaceri, dei dolori e degli inciampi di cui è stato vittima abbastanza costante, in campo e soprattutto fuori, nonostante il suo status di leggenda. Ha fatto più danni il destino di tanti centravanti, a Franco, e questo consumato all'Humanitas di Milano è stato quello definitivo.