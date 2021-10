Ruud Gullit, Franco Baresi e altri sportivi cantano "No more" ai Telegatti 1988

Nel 1988 ai "Telegatti", il concorso ideato ed organizzato dalla rivista settimanale "TV Sorrisi e Canzoni", si esibirono noti personaggi del mondo dello sport con il brano "No More".

La canzone, intonata da un coro di bambini e accompagnata da campioni come Ruud Gullit, Roberto Baggio, Paolo Maldini, Franco Baresi, Carlo Ancelotti, i fratelli Abbagnale, Francesco Moser, Patrizio Oliva e tanti altri, viene guidata dal maestro Ivan Graziani.

A cavallo tra gli anni 80 e 90 Ruud Gullit è stato una vera e propria icona del calcio e non solo. Giocatore dalle doti atletiche strepitose, vincitore di un Pallone d’Oro e di trofei con il Milan di Sacchi, ma soprattutto dotato di una simpatia immediata e di un’immagine subito riconoscibile per via dei lunghi dreadlock. In aggiunta a tutto questo al “tulipano nero” va riconosciuto il merito di essere stato uno dei pochi calciatori capace di fare goal anche nella hit parade all’apice della sua fama con il singolo "South Africa" e brani come "No More".