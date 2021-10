Oggi Ciccio Ingrassia avrebbe compiuto 99 anni, eccolo ai "Telegatti" del 1984 insieme a Franco Franchi

Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, vengono premiati per il varietà "Bene, bravi, bis" durante la i "Telegatti" del 1984, la prima edizione del premio condotta da Mike Bongiorno e andata in onda su Canale 5 con il nome "Gran Premio Galà della TV". Il duo, nel ricevere il telegatto, ha regalato alla platea un paio di gag divertenti. "Bene, bravi, bis" , è stato un programma andato in onda per una sola stagione, per dieci puntate ogni domenica su Italia 1 alle 20:30 a partire dall'8 novembre 1984. Era condotto dal duo comico con la partecipazione di Edwige Fenech nella veste di showgirl.

Ciccio Ingrassia è stato un attore, comico e cantante diventato famoso insieme a Ciccio Ingrassia ed avrebbe compiuto 99 anni oggi; insieme hanno dato vita ad un duo che ha avuto un grande successo negli anni sessanta e settanta in Italia, realizzando 116 film e facendo la storia della commedia italiana. La loro collaborazione iniziò nel 1954 e si concluse con la morte di Franchi nel 1992.