Ivano Fossati compie 70 anni: riascoltiamolo cantare "Panama" a Popcorn 1981

Compleanno tondo per Ivano Fossati che, nato a Genova il 21 settembre 1951, oggi festeggia 70 anni. Considerato uno degli autori più importanti di tutto il panorama cantautorale italiano, in oltre quarant'anni di carriera ha spaziato nei più diversi generi musicali.

Negli anni Settanta, Ivano Fossati diede vita a varie sperimentazioni. La capacità di comporre melodie si manifesta, però, nella scrittura per altri artisti come "Un'emozione da poco" (scritta per Anna Oxa), "Dedicato" (per Loredana Bertè), "Non può morire un'idea" (per Mina) e "Pensiero stupendo", uscita nel 1978.

Nel 1986 il compositore genovese voltò pagina. Abbandonate le sonorità rock e progressive, si calò nella veste"cantautorale" a lui più congeniale e sul finire degli anni Ottanta incontrò Fabrizio De André con cui nacque una proficua collaborazione.

Il 2 ottobre 2011, ha presentato la sua ultima raccolta di inediti dal titolo "Decadancing",e, a sorpresa, durante la presentazione del disco, ha annunciato il proprio ritiro dalle scene affermando di non voler più produrre dischi né programmare future tournée

Nel giorno del suo compleanno rivediamo Ivano Fossati cantare a "Popcorn" nel 1993 uno dei suoi brani più celebri.