Gigi Sabani oggi avrebbe compiuto 69 anni, rivediamolo ai "Telegatti" del 1984 mentre premia Mike Bongiorno

Nel 1984 un giovane Gigi Sabani consegna al presentatore Mike Bongiorno il Telegatto per "Superflash", gioco televisivo a premi trasmesso su Canale 5, premiato come miglior quiz tv. È il primo Telegatto consegnato in tv al presentatore, che ne collezionerà più di 20 nella sua carriera.

Nato il 5 ottobre 1952 a Roma, Gigi Sabani è stato un conduttore televisivo e imitatore. Esordì nel 1973 come imitatore alla trasmissione radiofonica di Corrado "La Corrida" e negli anni '80 ottenne un grande successo televisivo.

Nel triennio 1983-1986 presenta in prima serata su Italia 1 uno storico quiz delle reti Mediaset "Ok, il prezzo è giusto!", con il quale si aggiudica due Telegatti, mentre nella stagione 1985-1986 è nel cast di "Buona Domenica". Dopo aver ottenuto un grandissimo successo, la sua carriera subisce un brusco colpo quando nel 1996 viene coinvolto nella vicenda giudiziaria legata alla corruzione nel mondo dello spettacolo. Sabani viene poi scagionato e risarcito per i tredici giorni di detenzione trascorsi agli arresti domiciliari.

Gigi Sabani si spegne improvvisamente a Roma il 4 settembre 2007 a causa di un infarto.