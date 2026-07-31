Werner Herzog e Franco Baresi, storia dell'insospettabile legame tra un regista bavarese e l'ultimo grande libero

Werner il regista, un bavarese che aveva dietro casa l'altro grande rappresentante dell'aristocrazia del ruolo di libero Franz Beckenbauer, nel suo discorso di ringraziamento per un premio preso in Italia citava Baresi. E qualcuno, digiuno di calcio, si sorprendeva chiedendosi se non si trattasse di un pittore o un poeta. Quando in quella stesa occasione Tiziana Lo Porto lo avvicinò per dirgli che presto avrebbe ricevuto le bozze del suo nuovo libro e che quindi l'avrebbe intervistato a stretto giro, Herzog rispose: "Va bene, ma fatti mandare anche le bozze del mio amico Franco Baresi, anche lui ha un libro in uscita per la stessa casa editrice". L'opera letteraria del regista di La ballata di Stroszek in questione si intitolava Il crepuscolo del mondo. Franco Baresi raccontò di averlo ricevuto in regalo dall'amico tedesco poco dopo l'effettiva pubblicazione: era la storia dell’ultimo soldato giapponese rimasto a combattere da solo nelle Filippine perché non sapeva che fosse finita la guerra. Sembrava un po' una perfetta metafora dell'epopea di Baresi, sempre l'ultimo ad arrendersi, anche con un ginocchio fuori uso in una giornata americana del 1994, calda e umida come quelle estive nel sud est asiatico. Lui, l'eterno capitano, era rimasto in piedi perché stava difendendo la Nazionale e forse anche un'ideale più grande.