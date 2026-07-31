Addio a Franco Baresi, quando cantò "No more" ai Telegatti 1988

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, storica bandiera del Milan e della nazionale azzurra. Classe 1960, è stato a lungo tra i protagonisti degli anni d'oro che hanno visto i rossoneri conquistare lo scudetto per ben sei volte, laureandosi campioni d'Europa in tre occasioni.
Una carriera segnata da successi senza tempo, ma anche dalle sfide storiche nei derby di Milano che l'hanno visto misurarsi contro il fratello Giuseppe, fino alla leggendaria finale disputata contro il Brasile nei Mondiali di Messico 1994, con un menisco malconcio dopo l'infortunio rimediato durante la seconda partita della fase ai gironi, contro la Norvegia.
Nell'agosto 2025, mentre ricopriva il ruolo di vicepresidente onorario del Milan, Baresi si era sottoposto alla rimozione di una nodulazione polmonare, come comunicato all'epoca dallo stesso club rossonero. L'ex calciatore avrebbe poi intrapreso una "terapia di consolidamento a base di immunoterapico", salvo poi ricevere l'affetto di San Siro a dicembre, durante la sfida casalinga del Milan contro il Sassuolo.
Nel giorno della sua scomparsa, riviviamo la sua partecipazione ai "Telegatti" del 1988, quando vestì in via del tutto eccezionale i panni di cantante insieme al compagno Ruud Gullit e ad altri sportivi, sulle note del brano "No more".