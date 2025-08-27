Logo Tgcom24
DUE LEGGENDE

Venezia, Francis Ford Coppola sul red carpet sorretto da Werner Herzog

Suggestivo l'arrivo di due leggende del cinema: il regista tedesco riceverà il Leone d'Oro alla carriera

27 Ago 2025 - 19:18
festival del cinema di venezia

