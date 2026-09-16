Famedio di Milano, da Baresi a Vanoni: chi sono i 14 nuovi illustri al Monumentale

La commissione consultiva del Comune di Milano per le onoranze del Famedio - il pantheon cittadino - ha approvato l'elenco delle personalità iscritte nel cimitero monumentale. L'ufficializzazione avverrà, come di consueto, il prossimo 2 novembre, in occasione della cerimonia per la giornata dei defunti. La lista comprende figure del mondo della cultura, dello sport, del sociale e delle istituzioni cittadine. Tra i nomi selezionati ci sono l'editrice Rosellina Archinto, il sacerdote e partigiano monsignor Giovanni Barbareschi e l'ex capitano del Milan Franco Baresi. C'è anche l'esponente politico Gianni Cervetti, l'urbanista, storico dell'architettura e poeta Giancarlo Consonni e il fotografo Giovanni Castel. Compaiono anche i nomi dell'editore Ulrico Carlo Hoepli, della filantropa Laura Hoesch e della musicologa e filantropa Gioia Marchi Falck. La commissione ha dato il via libera anche all'iscrizione di don Antonio Mazzi, della filosofa Luisa Muraro e del giornalista sportivo Bruno Pizzul. A chiudere la lista vi cono la cantante Ornella Vanoni e la giornalista Vera Vigevani Jarach.