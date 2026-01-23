Maltempo al Sud, Musumeci al Tg4: "Prime risorse in arrivo, partiremo dalle attività turistico-commerciali"

"Si comincia con le opere relative alle attività turistico commerciali, perché l'estate è dietro l'angolo, e con gli interventi per il ripristino della viabilità e delle ferrovie". Convergeranno su questi tre aspetti le prime risorse che il Governo stanzierà a favore di Sicilia, Calabria e Sardegna, colpite negli ultimi giorni da un'ondata di maltempo che ha causato danni per centinaia di milioni di euro. La conferma arriva in serata dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche Nello Musumeci, intervistato su Rete 4 al termine di un vertice che ha visto al tavolo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il capo dipartimento della protezione civile, oltre ai presidenti delle tre regioni coinvolte, tecnici e assessori.