Maltempo al Sud, Musumeci al Tg4: "Prime risorse in arrivo, partiremo dalle attività turistico-commerciali"
Interventi immediati anche per ripristinare la viabilità e le ferrovie. Lunedì verranno stanziate le prime risorse"
"Si comincia con le opere relative alle attività turistico commerciali, perché l'estate è dietro l'angolo, e con gli interventi per il ripristino della viabilità e delle ferrovie". Convergeranno su questi tre aspetti le prime risorse che il Governo stanzierà a favore di Sicilia, Calabria e Sardegna, colpite negli ultimi giorni da un'ondata di maltempo che ha causato danni per centinaia di milioni di euro. La conferma arriva in serata dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche Nello Musumeci, intervistato su Rete 4 al termine di un vertice che ha visto al tavolo il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il capo dipartimento della protezione civile, oltre ai presidenti delle tre regioni coinvolte, tecnici e assessori.
Il consiglio dei ministri e lo stato di emergenza
"Lunedì è in programma una seduta del consiglio dei ministri per dichiarare lo stato di emergenza nazionale e nel frattempo saranno arrivate le richieste delle tre regioni - ha affermato Musumeci. È già arrivata quella della Calabria, nelle prossime ore arriveranno Sicilia e Sardegna con una prima stima".
"Non dobbiamo aggiungere altro danno a quello già subito"
Musumeci rimarca quanto sia difficile al momento fare una stima precisa dei danni e aggiunge: "Il governo è pronto a intervenire: intanto si comincia con le opere relative alle attività turistiche e commerciali perché l'estate è dietro l'angolo, specie nelle regioni del sud. Non dobbiamo aggiungere altro danno a quello che hanno subito gli imprenditori". Il ministro ha confermato che si interverrà subito per ripristinare i collegamenti: "Proprio in queste ore si è avviato un dialogo con ferrovie italiane per capire come possiamo riabilitare le tratte nel più breve tempo possibile".
"C'è una gran voglia di correre" - sottolinea Musumeci. E lo stato di emergenza consente ai sindaci e alle regioni di operare in deroga alle norme ordinarie.
E intanto le prime risorse verranno deliberate già lunedì e serviranno per gli interventi immediati. Poi man mano che si sarà definito il quadro dell'entità dei danni si procederà con le altre risorse: "centinaia e centinaia di milioni" ha aggiunto il ministro.