Femminicidio Federica Torzullo, l'ipotesi: "Qualcuno ha aiutato Carlomagno"  

La confessione di Claudio Carlomagno, il quarantaquattrenne che ha ucciso Federica Torzullo, lascia diverse zone d'ombra. Anche per questo i carabinieri sono tornati ad ascoltare i genitori della vittima: si cercano riscontri alle dichiarazioni e al comportamento dell'indagato, che ha mostrato diverse incongruenze. E c'è ancora da identificare la persona, che il giorno del delitto si trovava in auto assieme a lui alle 14:17.