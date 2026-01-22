Femminicidio Federica Torzullo, l'ipotesi: "Qualcuno ha aiutato Carlomagno"
Stando ai sospetti degli inquirenti, una persona terza avrebbe aiutato il marito della donna nella preparazione della bucadi Alessio Campana
La confessione di Claudio Carlomagno, il quarantaquattrenne che ha ucciso Federica Torzullo, lascia diverse zone d'ombra. Anche per questo i carabinieri sono tornati ad ascoltare i genitori della vittima: si cercano riscontri alle dichiarazioni e al comportamento dell'indagato, che ha mostrato diverse incongruenze. E c'è ancora da identificare la persona, che il giorno del delitto si trovava in auto assieme a lui alle 14:17.