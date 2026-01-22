Per la procura qualcosa non torna

Femminicidio Federica Torzullo, l'ipotesi: "Qualcuno ha aiutato Carlomagno"  

Stando ai sospetti degli inquirenti, una persona terza avrebbe aiutato il marito della donna nella preparazione della buca

di Alessio Campana
22 Gen 2026 - 19:19
01:30 
La confessione di Claudio Carlomagno, il quarantaquattrenne che ha ucciso Federica Torzullo, lascia diverse zone d'ombra. Anche per questo i carabinieri sono tornati ad ascoltare i genitori della vittima: si cercano riscontri alle dichiarazioni e al comportamento dell'indagato, che ha mostrato diverse incongruenze. E c'è ancora da identificare la persona, che il giorno del delitto si trovava in auto assieme a lui alle 14:17.  

