Crosetto ai funerali dei caduti in Bosnia: "Lo Stato è qui, ora un monumento per i militari nel luogo dell'incidente"

"Sono andato a vedere il resto dell'elicottero ed ero accompagnato da tutte le autorità della Bosnia. Quando sono arrivato per la partenza si sono avvicinate: c'erano un musulmano, un ortodosso e un cattolico. Si odiano da generazioni. E mi hanno detto: Non riusciamo mai a trovare l'accordo su nulla, ma ci siamo messi d'accordo in un secondo oggi: "Noi costruiremo un monumento che ricordi questi quattro ragazzi"", ha proseguito il ministro della Difesa. "Voi siete l'Italia migliore e l'Italia migliore va difesa sempre. Siamo qua a inchinarci a loro, c'è lo Stato che si inchina a loro" ha aggiunto.