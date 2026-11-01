Dall'ospedale di Tuzla, dove si trova ricoverato per le fratture riportate nell'impatto, il tenente colonnello medico Flavio Favari, terzo componente del team Medevac della Croce rossa italiana e unico sopravvissuto della squadra, originario di Verona, ha affidato un breve pensiero sul drammatico momento dello schianto: "E' un miracolo che io sia ancora vivo. Ricordo solo che è stata questione di un secondo, di un impatto violentissimo". L'ufficiale medico - prosegue la nota - ha voluto inoltre esprimere la propria profonda gratitudine ai rappresentanti della Consorella, la Croce rossa della Bosnia-Erzegovina, e al ministro della Difesa, Guido Crosetto, che si sono recati in ospedale per fargli visita, e al presidente nazionale della Croce rossa italiana, Rosario Valastro, per la telefonata e la costante vicinanza dimostrata in queste ore.