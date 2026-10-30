© X
© X
Escluse le cause meteo, è quasi certo che l'incidente fatale durante la missione Eufor Althea sia stato causato da un "guasto"
© X
© X
Per il ministero della Difesa è ancora il momento del dolore e del cordoglio. Ma da quando hanno iniziato a circolare le immagini del tragico schianto in Bosnia dell'elicottero della missione Eufor Althea, in cui hanno perso la vita quattro persone, la domanda di sottofondo è per tutti la stessa: cosa è successo?
Per farlo sarà necessario raccogliere le testimonianze degli undici feriti sopravvissuti all'incidente, studiare e analizzare ciò che rimane del CH-47F Chinook. Significa giorni, anzi settimane che diventeranno mesi. Per adesso ci si può solo avventurare in ipotesi, le uniche certezze sono purtroppo il numero e i nomi delle vittime: i due sergenti Simone Ruggia e Claudio Marchesi e i due volontari della Croce rossa Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci.
Il pomeriggio bosniaco, vicino alla città di Brcko, non aveva nulla di straordinario: era nuvoloso ma senza che la visibilità fosse compromessa. I venti soffiavano appena, circa a 5km/h. Non sono dunque state le condizioni atmosferiche a causare l'incidente. Per tentare di spiegare cosa sia successo all'interno dell'elicottero prodotto da Boeing e Leonardo, si può iniziare dai video. Stando a quanto raccolto dal Corriere della Sera, si tratterebbe "quasi certamente un guasto tecnico". Anche se, come è ovvio che sia, "è troppo presto, ci potrebbero volere giorni per capire e risalire alle cause".
"È stato quasi un miracolo" che i piloti - e in totale undici persone delle quindici a bordo del velivolo della missione Eufor Althea - si siano salvate: tutti, a partire dal ministro della Difesa Guido Crosetto, ne sono consapevoli. Alcuni esperti di elicotteri hanno iniziato ad abbozzare qualche spiegazione: si parla di un "guasto specifico", in particolare sembra che uno dei due rotori possa essersi bloccato o abbia operato una inversione della rotazione. Di certo nelle immagini viene ripreso un "avvitamento anomalo": l'elicottero, appena decollato dall'aeroporto di Brcko, si è alzato da terra per una decina di metri per poi roteare e ridursi in brandelli a terra.