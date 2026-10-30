Elicottero caduto in Bosnia, ecco chi sono le quattro vittime

Le altre due vittime appartengono al Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana. Sono il tenente Franco Adriano Zecchillo e il sergente Laura Procacci. Sono un medico e un infermiere. Originaria di Andria, Procacci era studentessa di medicina e chirurgia a Roma e aveva scelto di unirsi alla Croce Rossa e ai Militari come volontaria. Lo scorso 28 marzo aveva pronunciato il giuramento di fedeltà, diventando la prima donna sottufficiale a compiere questo passaggio nel Corpo MIlitare della Croce Rossa. Un altro operatore della Cri, un componente del team di evacuazione medico, è rimasto ferito. L'elicottero sarebbe partito la mattina del 28 ottobre da Viterbo e, dopo uno scalo all'aeroporto militare di Pratica di Mare, avrebbe raggiunto la Bosnia.