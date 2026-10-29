Com'è fatto il CH-47, l'elicottero da trasporto truppe precipitato in Bosnia

Il CH-47 è in grado di trasportare fino a un massimo 54 uomini completamente equipaggiati o, in configurazione di evacuazione medica, fino a 24 barelle e 3 aerosoccorritori. Dispone di tre ganci sotto la fusoliera. Il gancio centrale ha una capacità di sollevamento fino a 11.300 kilogrammi, consentendo il trasporto sospeso di pezzi d'artiglieria, veicoli leggeri (come gli Humvee) o container. È dotato di due rotori e di due potenti sistemi di propulsione. La velocità e la capacità di trasporto ne fanno un mezzo economicamente conveniente, essendo il suo costo per tonnellata-chilometro il più basso se paragonato a quello di altri elicotteri. Il velivolo ha una fusoliera lunga 15,54 metri ed è alto 5,66 metri. Il rotore principale ha un'apertura di 18,3 metri. La sua velocità massima è di circa 300 km all'ora.