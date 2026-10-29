Elicottero caduto in Bosnia, Meloni: "Profondo dolore per le vittime" | Tajani: "Vicino alle nostre forze armate"
Vicinanza espressa anche dalle autorità europee, Kallas: "Piena solidarietà all'Italia in questo momento difficile"
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La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di Eufor in Bosnia-Erzegovina "è motivo di profondo dolore". Lo scrive la premier Giorgia Meloni su X. "Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del governo italiano", prosegue il messaggio di cordoglio.
"Vicino alle forze armate"
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto "profondamente addolorato" per il tragico incidente avvenuto a Brcko. "Sono vicino alle nostre forze armate per la tragedia accaduta in Bosnia. Un pensiero ai familiari delle vittime. Una terribile disgrazia che scuote il cuore di tutti gli italiani", ha detto il ministro. L'ambasciatore d'Italia a Sarajevo, Sarah Eti Castellani, "si sta già recando a Brcko, luogo dell'incidente". "Il ministero degli Esteri fornirà tutto il supporto necessario. Una preghiera per i nostri caduti e i nostri feriti nell'adempimento del dovere", ha scritto Tajani in un messaggio sui social.
Il cordoglio della politica
"Solidarietà all'Italia"
Cordoglio espresso anche dalle istituzioni europee. "Sono profondamente rattristata dalla perdita di vite umane nell'incidente di un elicottero della missione Eufor Althea vicino a Brčko, in Bosnia ed Erzegovina. I miei pensieri sono con le vittime, le loro famiglie e tutti coloro che sono stati colpiti. Il personale di Eufor serve ogni giorno per sostenere la pace e la stabilità in Bosnia ed Erzegovina, il loro lavoro rimane vitale". Lo scrive su X l'Alta rappresentante per la politica estera Ue, Kaja Kallas. "Ho trasmesso le mie più sentite condoglianze ai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. L'Europa è in piena solidarietà con l'Italia in questo momento difficile. Rimaniamo in stretto contatto con il Comandante di Eufor e i nostri rappresentanti Ue sul campo", ha aggiunto.