Elicottero caduto in Bosnia, Meloni: "Profondo dolore per le vittime" | Tajani: "Vicino alle nostre forze armate"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è detto "profondamente addolorato" per il tragico incidente avvenuto a Brcko. "Sono vicino alle nostre forze armate per la tragedia accaduta in Bosnia. Un pensiero ai familiari delle vittime. Una terribile disgrazia che scuote il cuore di tutti gli italiani", ha detto il ministro. L'ambasciatore d'Italia a Sarajevo, Sarah Eti Castellani, "si sta già recando a Brcko, luogo dell'incidente". "Il ministero degli Esteri fornirà tutto il supporto necessario. Una preghiera per i nostri caduti e i nostri feriti nell'adempimento del dovere", ha scritto Tajani in un messaggio sui social.



Il cordoglio della politica "Esprimo il mio profondo dolore e quello di tutto il Partito Democratico per la morte dei 4 militari italiani nel drammatico incidente occorso all'elicottero su cui erano trasportati in Bosnia nel corso dell'operazione Eufor Althea. Alle loro famiglie esprimo la nostra più sentita solidarietà e il nostro cordoglio. E voglio esprimere la nostra vicinanza ai militari feriti e a tutte le Forze Armate italiane per questa tragedia". Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein.