Elicottero caduto in Bosnia, aperta una doppia inchiesta sull'incidente

I pm militari disporranno accertamenti tecnici, anche sui rottami del velivolo, e raccoglieranno testimonianze e documenti per chiarire le cause dello schianto per cui è al lavoro una commissione di esperti della Difesa. Le due indagini procederanno in parallelo per accertare eventuali responsabilità e verificare i dati raccolti finora. Nello schianto sono deceduti il sergente Simone Ruggia, il sergente Claudio Marchesi, il tenente del Corpo militare volontario della Croce rossa italiana Franco Adriano Zecchillo e il sergente del Corpo militare volontario della Croce rossa italiana Laura Procacci.