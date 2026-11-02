Atterrato a Ciampino l'aereo con le salme dei quattro militari morti in Bosnia

Sono due le inchieste aperte a Roma sull'incidente in Bosnia. La Procura militare procede per perdita colposa; quella ordinaria, invece, per disastro e omicidio colposo. Entrambi i fascicoli sono al momento contro ignoti. I pm militari disporranno accertamenti tecnici, anche sui rottami del velivolo, e raccoglieranno testimonianze e documenti per chiarire le cause dello schianto per cui è al lavoro una commissione di esperti della Difesa.