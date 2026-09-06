Cavalli, fumogeni e techno: Città Sant'Angelo si ferma per l'ultimo saluto a Maria Spinelli, uccisa in Svizzera

Nel giorno dei funerali di Maria, il padre del 43enne ritenuto responsabile della sparatoria di Aarau rompe il silenzio e parla per la prima volta pubblicamente in una intervista concessa in esclusiva al Le Quotidien Jurassien. "Il pensiero va soprattutto alle vittime - dice - alla giovane donna deceduta, alla sua famiglia e ai feriti. È terribile". Secondo l'uomo, il figlio soffriva da anni di gravi disturbi psichici. Con il tempo si era progressivamente isolato, evitando i contatti e rifiutando di parlare della propria vita. "Eravamo praticamente - racconta il padre - le uniche persone che frequentava ancora". I genitori sapevano dell'interesse del figlio per le armi, ma ignoravano che possedesse un simile arsenale: "Percepiva una pensione di invalidità al 100% e, ciononostante, poteva possedere tutte quelle armi. Mi chiedo davvero come sia possibile".