Bologna, dalle grida nel garage all'intervento della polizia: così è morto Fakir | Video

È finora un puzzle - fatto di video amatoriali ripresi dagli inquilini di un edificio a Bologna e delle riprese di una bodycam degli agenti - la base documentale con cui da giorni si tenta di ricostruire passo dopo passo cosa sia successo il 18 luglio. Dalle grida forsennate del 41enne Abderrahim Fakir, che a più riprese avrebbe tentato di aprire le porte che danno sul garage e si sarebbe rotolato sull'asfalto. Fino all'intervento di alcuni passanti, aggrediti dall'uomo di origini marocchine tanto da far scattare l'intervento delle forze dell'ordine lì presenti. Per frenare la furia dell'uomo, che pareva non volersi calmare, gli agenti hanno usato spray urticante, bloccando poi a terra il 41enne per ammanettarlo. Solo quando ormai era troppo tardi si sono resi conto che Fakir non respirava più, inutili le manovre di rianimazione.