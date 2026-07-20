Bologna, Fakir morto in manette: il primo interventi degli agenti e i soccorsi disperati | I nuovi video

Erano stati alcuni residenti del quartiere Pilastro a chiamare il 113 per sedare il 43enne, descritto "in stato di agitazione". Una volante è arrivata sul posto e anche il 118. Quando l'auto della polizia è entrata in garage, l'uomo avrebbe iniziato a colpire la carrozzeria. Gli agenti a quel punto, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato contro l'uomo spray urticante. Avrebbero poi tentato di ammanettarlo, bloccandolo a terra con l'aiuto di un civile lì presente. In questo frangente Fakir avrebbe preso a lamentarsi chiedendo "aiuto" prima di morire, forse a causa di un malore. Non è ancora nota con precisione cosa abbia causato il decesso. Al vaglio del medico legale anche una serie di ferite al volto e al collo, ritenute precedenti all'intervento della polizia.