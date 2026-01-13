Blitz a Napoli,"38 persone in carcere per furti in abitazioni e truffe

I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di 38 soggetti gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione e truffe aggravate. Vittime di questi reati sarebbero state persone in condizioni di minorata difesa, da cui gli uomini dell’Arma avrebbero raccolto oltre 100 denunce tra giugno 2023 e ottobre 2024.