Carrara, al quinto furto il parroco chiude il Duomo

"La chiesa è stata profanata", la lettera aperta ddi Don Alessandro ai fedeli: "Sono sprofondato in una tristezza e amarezza totale"
Carrara, il Duomo - ph Gabdetails © Ente del Turismo
"Cinque furti in quattro mesi al Duomo di Carrara, il parroco don Piero Albanesi decide di chiudere le porte.
Quel giorno il Duomo era rimasto aperto, come consueto accade nei giorni festivi. Secondo quanto ricostruito finora, i ladri avrebbero fatto irruzione nella chiesa alle 14.30 circa. Prima avrebbero tentato di scassare il mobiletto dietro l'altare maggiore e il tabernacolo degli Oli Santi, poi si sono diretti verso il tabernacolo. A quel punto hanno utilizzato un cacciavite di grandi dimensioni e hanno divelto la porta blindata e hanno frettolosamente prelevato due pissidi. Poi hanno arraffato l'elemosiniere davanti all'altare di San Ceccardo.
"Sono sprofondato in una tristezza e amarezza totale". Sono queste le parole di don Piero Albanesi, parroco del Duomo di Carrara. Non si tratta soltanto di furti ma anche di profanazioni perché in questo caso i malviventi sono andati a minacciare il tabernacolo e il suo contenuto. Se n'è accorto proprio il parroco che quando ha visto quel che era successo è "precitato in uno sconforto totale". Come spiega don Piero Albanesi è come se il Duomo "fosse sottratto del suo cuore pulsante".
Il parroco ha subito allertato i carabinieri. Cruciali si stanno rivelando le immagini di videosorveglianza con cui gli inquirenti stanno cercando di risalire ai responsabili del gesto. Informato anche il vescovo che ha tranquillizzato il parroco ricordandogli di come "il Signore nel suo vero corpo abbia subito oltraggi di ogni tipo". Parroco e vescovo stanno inoltre pensando di organizzare un momento di preghiera collettivo. Intanto però la chiesa rimane chiusa, fino a sabato prossimo.