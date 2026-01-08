Carrara, al quinto furto il parroco chiude il Duomo

Quel giorno il Duomo era rimasto aperto, come consueto accade nei giorni festivi. Secondo quanto ricostruito finora, i ladri avrebbero fatto irruzione nella chiesa alle 14.30 circa. Prima avrebbero tentato di scassare il mobiletto dietro l'altare maggiore e il tabernacolo degli Oli Santi, poi si sono diretti verso il tabernacolo. A quel punto hanno utilizzato un cacciavite di grandi dimensioni e hanno divelto la porta blindata e hanno frettolosamente prelevato due pissidi. Poi hanno arraffato l'elemosiniere davanti all'altare di San Ceccardo.