Scontri a Milano, "bambini-casseur" virali sui social | Il video del piccolo mascherato che ruba i vestiti

Le immagini dei "bambini-casseur" coinvolti nei disordini avvenuti a Milano hanno fatto il giro dei social, suscitando sorpresa e preoccupazione. Nei video diffusi online si vedono numerosi minorenni muoversi per le vie del centro durante gli scontri, saccheggiando negozi di abbigliamento ed elettronica. Uno di questi filmati ha raggiunto cinque milioni di visualizzazioni su TikTok: il protagonista è un bambino a volto coperto. La persona che riprende lo provoca: "Ma dove vai che sei un metro e trenta?". Lo stesso minore viene poi immortalato mentre esce con dei capi d'abbigliamento da uno dei negozi assaltati.
Meloni: "Il più giovane identificato a 11 anni"
Sulla questione è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni: "C'è un dato che dal mio punto di vista dovrebbe far riflettere tutti. Il più giovane tra gli identificati a Milano avrebbe appena 11 anni. Undici anni. Fa male e fa paura e ci chiama tutti in causa". E ancora: "Non possiamo permettere che dei ragazzi crescano pensando che spaccare una vetrina sia un modo per farsi rispettare o che qualche visualizzazione sui social valga più del loro futuro". L'11enne citato da Meloni frequenta la seconda media ed è stato individuato dai carabinieri nella scuola che frequenta, nel quartiere Barona, nella periferia sud-occidentale di Milano.