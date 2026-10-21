Scontri a Milano, "bambini-casseur" virali sui social | Il video del piccolo mascherato che ruba i vestiti

Sulla questione è intervenuta anche la premier Giorgia Meloni: "C'è un dato che dal mio punto di vista dovrebbe far riflettere tutti. Il più giovane tra gli identificati a Milano avrebbe appena 11 anni. Undici anni. Fa male e fa paura e ci chiama tutti in causa". E ancora: "Non possiamo permettere che dei ragazzi crescano pensando che spaccare una vetrina sia un modo per farsi rispettare o che qualche visualizzazione sui social valga più del loro futuro". L'11enne citato da Meloni frequenta la seconda media ed è stato individuato dai carabinieri nella scuola che frequenta, nel quartiere Barona, nella periferia sud-occidentale di Milano.