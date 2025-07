Villa Pamphili, Kaufmann distrugge la sua cella in Grecia

Francis Kaufmann, l'uomo accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, è atteso a Roma venerdì dopo aver devastato la cella in cui era detenuto in Grecia, a Larissa, e dopo essere finito nel reparto di Psichiatria. Il 46enne californiano, finito in carcere il 13 giugno per la morte della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda ed estradato in Italia, ha cominciato con le violenze fisiche e verbali nel momento in cui ha capito che le autorità greche lo avrebbero rimandato a Roma e non, come sperava, negli Stati Uniti. Si apprende anche che, durante il suo soggiorno romano, Kaufmann si era anche spacciato per tenore.