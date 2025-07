Ventimiglia, bimbo di 5 anni trovato vivo dopo due giorni di paura

Il bambino di 5 anni scomparso venerdì notte da un camping di Latte, a Ventimiglia è stato trovato: è vivo e sta bene. Il piccolo Allen, portato a braccia dai soccorritori, è stato accolto dall'applauso di una piccola folla che si era radunata nella piazzetta di Latte in attesa di notizie. In molti si sono commossi alla notizia del ritrovamento e delle buone condizioni di salute del bambino, ritrovato su una collina alle spalle di Latte. Portato in ospedale a Imperia per i controlli, il bimbo "è in buone condizioni".