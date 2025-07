Treni, agosto sarà un mese nero per i viaggiatori

Viaggio più lungo, stesso prezzo. È il paradosso con cui dovranno fare i conti i vacanzieri che questa estate hanno deciso di viaggiare in treno. Sarà un agosto di passione per chi si sposterà usando la linea ferroviaria. A causa dei cantieri sulla linea dell’alta velocità, infatti, aumenteranno i tempi di percorrenza delle tratte più importanti della penisola. Sono lavori strutturali programmati da tempo nel periodo di chiusura delle scuole e di calo dell'utenza da parte dei pendolari che però trasformeranno in una odissea le ferie di tanti turisti che hanno già acquistato i biglietti e previsto coincidenze con navi e aerei. Quella di ferragosto si preannuncia come una settimana nera. Tra l 11 e il 17 per andare da Milano a Roma ci vorranno circa 5 ore, quasi 7 per arrivare a Napoli. 2 ore in più quindi per raggiungere la destinazione prescelta, senza nessun adeguamento dei prezzi. In treno si potrà spendere fino a 95 euro, lo stesso tragitto in pullman costa invece 17 euro per soltanto mezz'ora in più di percorrenza. Lo calcola il Codacons che ha messo sotto esame l'impatto in piena estate dei lavori con la conseguenza che aerei e bus acquistano più competitività.