Traffico di migranti, in corso operazione internazionale. Nel mirino quattro distinte organizzazioni criminali

Quattro distinte organizzazioni criminali con un giro d'affari stimato in 10 milioni di euro e un unico obiettivo: far giungere sulle coste calabresi dalla Turchia migliaia di immigrati, su barche a vela di 12-15 metri stracariche, senza cibo e acqua per tutti, tenuti spesso sottocoperta, in condizioni disumane e degradanti. Privati del cellulare affinché non potessero documentare l'orrore vissuto. Dai 4 ai 12 mila euro il costo del viaggio