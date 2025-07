Torino, il Comune: "Requisire le case sfitte"

A Torino Forza Italia chiede che il Comune "ritiri la proposta di delibera sul diritto di requisire le case ai legittimi proprietari". Ad affermarlo sono il senatore Roberto Rosso, segretario provinciale di Forza Italia Torino e responsabile nazionale per gli Azzurri del Dipartimento Casa, Marco Fontana, segretario cittadino del partito, Federica Scanderebech, capogruppo Fi in Sala Rossa e Domenico Garcea, vicepresidente vicario del Consiglio comunale. "Se il Comune di Torino vuole davvero modificare il mercato, ha un'unica strada: quella di incentivare l'affitto alle fasce più deboli in modo più vantaggioso rispetto a quanto fatto finora", è la controproposta.