Texas, oltre 100 le vittime dell'alluvione

I numeri in continuo aggiornamento – le vittime dell’alluvione hanno superato quota 100 – parlano di un disastro senza precedenti nel paese. La contea di Kerr, è l’epicentro della tragedia con 68 morti confermati. I soccorritori continuano a cercare sopravvissuti -all’appello mancano ancora più di 30 persone -ma la speranza si affievolisce di ora in ora. La pioggia non smette di cadere. Il rischio di nuove esondazioni dietro l’angolo. Intanto la polemica sulla mancata evacuazione dei campi non si placa.