Sepolto dalla sabbia, indagato il padre del 17enne

Un atto dovuto, prima di procedere con le indagini e chiarire la dinamica della tragedia. La procura di Civitavecchia ha iscritto nel registro degli indagati il padre di Riccardo Boni, il ragazzo di 17 anni morto il 12 luglio soffocato dalla sabbia in una buca che lui stesso aveva scavato, sulla spiaggia di Montalto di Castro. L'ipotesi di reato è omicidio colposo: la magistratura, dopo la scomparsa del ragazzo, ha aperto un fascicolo per far luce sull'accaduto e dovrà anche capire se il padre abbia o meno responsabilità.