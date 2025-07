Roma, ammazza a colpi di pistola il killer del figlio

“È il polmone, non respiro”. Franco Lollobrigida, trentacinque anni, è a terra ansimante. Gli hanno appena sparato un colpo di pistola nei giardini pubblici di Rocca Papa, vicino Roma, e queste sono le uniche parole che riesce a dire al barista che lo soccorre. Morirà poco dopo. A ucciderlo, secondo i carabinieri della compagnia di Frascati, è stato Guglielmo Palozzi, 61 anni. Per la morte di suo figlio Giuliano, avvenuta nel 2020 dopo alcuni mesi di coma, Lollobrigida - la vittima di oggi - un mese fa era stato condannato a 10 anni per omicidio preterintenzionale. Era in attesa delle motivazioni per fare ricorso in cassazione.