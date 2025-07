Rogo Castiglione, la paura di chi c'era: "Tutto in fiamme"

Nella pineta di Castiglione della Pescaia rimangono le tracce de violento incendio. Le carcasse delle auto, le biciclette. La paura di chi c'era nel campeggio di Santa Pomata, alle Rocchette, in provincia di Grosseto, dove ieri pomeriggio è arrivato il fuoco. Ora ci sono solo cenere e detriti. Il fuoco sarebbe partito da un’avaria alle pompe di un desalinatore, il cui malfunzionamento era già stato segnalato dai campeggiatori. Gli idranti al momento dell'incendio non avevano pressione dell'acqua sufficiente per domare le fiamme che in poco tempo hanno raggiunto delle bombole del gas di roulotte circostanti provocando una forte esplosione, che si è estesa alla fitta pineta circostante. 600 le persone evacuate che stanno piano piano tornando ai loro alloggi.