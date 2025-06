Prato, il killer di Denisa conferma due omicidi ma nega gli altri

Secondo i legali della madre di Denisa i fatti potrebbe essere andati diversamente: dall'autopsia emergerebbe un taglio netto sul corpo della vittima, compiuto con una mannaia o un'accetta e non con un semplice coltello. Eppure nel residence non c'erano tracce di sangue. Il delitto insomma potrebbe essere stato commesso in più fasi, come se fosse stato premeditato.