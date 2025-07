Orio al Serio, un uomo muore risucchiato dal motore di un aereo

Uno scossone pochi istanti prima del decollo. Un uomo è stato travolto sulla pista di rullaggio da un Airbus in partenza dall'aeroporto Orio al Serio di Bergamo e diretto in Spagna. La vittima sarebbe un 35enne con problemi di tossicodipendenza, ospite di una comunità della zona. L'ipotesi più accreditata sembra quella del gesto estremo. Da una prima ricostruzione l'uomo sarebbe arrivato in auto nei pressi del terminal, per poi abbandonarla e entrare di corsa in pista da una porta di sicurezza. Resta da capire come sia riuscito ad aggirare i controlli dell'aeroporto e a raggiungere l'aereo già in movimento.