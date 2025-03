Neonata trasportata in una busta dal Marocco all'Italia per essere venduta

Le indagini hanno accertato che la piccola è arrivata nel nostro paese in maniera clandestina, trasportata dentro una busta della spesa su una nave partita da Tangeri. È stata affidata successivamente a un'altra coppia di marocchini. L’ipotesi è che fosse destinata a essere comprata da una famiglia italiana o straniera. Le indagini sono ancora in corso. La bimba portata all'ospedale infantile Regina Margherita gode oggi di buona salute. I quattro marocchini sono stati arrestati prima con l'accusa di aver portato illegalmente la minore in Italia, i secondi per favoreggiamento.

La bimba ora è in affido presso una famiglia torinese.