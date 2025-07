Nel Pavese c'è un paese senza negozi. A Langosco, infatti, l'ultimo ha chiuso due mesi fa e il sindaco lancia un appello per la riapertura delle attività commerciali. "Se non ci incontriamo in chiesa, non ci incontriamo più: non c’è un bar né per prendere il giornale", confessano desolati i residenti ai microfoni di Tgcom24.