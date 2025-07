Milano, la storia di Anna: ascensorista in un mondo tutto maschile

Ha 20 anni e un lavoro fuori dagli schemi: è tecnico ascensorista, cioè chi ripara e fa la manutenzione degli ascensori per farli funzionare in sicurezza. Anna Morelli ha scelto di mettersi in gioco in un settore tradizionalmente maschile, dove le ragazze sono ancora una rarità. Lei non ha dubbi: preferisce salire sui tetti e sistemare ascensori invece di passare otto ore dietro a una scrivania.