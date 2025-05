Milano, il detenuto in fuga parlava così nell'albergo dove lavorava: "Mi sento accettato dai colleghi"

"Mi sento molto accettato da tutti i miei colleghi, c’è un feeling molto positivo tra di noi." Parlava così appena sei mesi fa Emanuele De Maria, nell’albergo dove lavorava come receptionist in permesso lavorativo dal carcere di Bollate, in un'intervista rilasciata al programma Mediaset "Confessione Reporter". "Posso dire che in una lite ho ucciso una persona. Il passato non può essere cancellato. L'unica cosa che posso fare io è cercare di dare un senso a quello che ho commesso, perché se non c'è progresso nell'individuo, non c'è neanche una prospettiva", aggiungeva.